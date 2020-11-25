Av. Hibe Gökalp: “Kadına şiddet tüm dünyanın ortak sorunudur”

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak sorunu ve bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek, kadınları hukuki hakları konusunda bilgilendirdi.

Av. Hibe Gökalp, Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, şiddet gören kadınların hukuki açıdan izlemesi gereken yol haritasını ve kadına şiddetin cezai boyutunu anlattı. Gökalp, yaptığı açıklamada, kadına şiddet olaylarının her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Kadınların hukuki açıdan korunması için Anayasa madde 41 uyarınca devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri almalı ve gerekli teşkilatı kurmalıdır. Bu düzenleme gereği aile içi şiddete yönelik gerekli tedbirleri almak devletin anayasal yükümlülüğüdür. Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi ile korunmak istenen hukuki değerlerin başında yaşama hakkı, eşitlik ilkesi, ayrımcılığa uğramama hakkı ve işkence görmeme hakkı gelmektedir” dedi.

“Kadına yönelik şiddet doğumla birlikte başlayabiliyor”

Kadına yönelik şiddetin doğumla birlikte, hatta doğum öncesinde dahi başlayabildiğine işaret eden Gökalp, “Doğacak kız çocuğunun aile içinde ve yakın çevrede iyi karşılanmaması, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, aile içinde veya dışında fiziksel ve hatta cinsel saldırılara maruz kalması, zorla evlendirme, erkek çocuk doğurmadığı için aşağılama, evlilik içi tecavüz, aile içinde ve sosyal hayatta tecavüz tehdidi, namus cinayetleri, kadınların çalışma yaşamına girmelerinin engellenmesi, düşük ücretle çalıştırılma, iş hayatına erkeklere kıyasla alt pozisyonlarda başlama, ev içi emeklerinin göz ardı edilmesi, insan ticareti gibi pek çok şiddet biçimiyle karşılaşan kadınlar, özellikle de toplumsal cinsiyet ve erkek egemen politik tercihlerin baskısı altında ezilmektedirler” ifadelerini kullandı.