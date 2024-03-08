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Av için gittiği dağda kalp krizinden öldü

İHA İHA
08.03.2024 15:54
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Mehmet Uyanıker isimli vatandaş domuz avı için gittiği dağda kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gediz’de sarraflık yapan ve çevresi tarafından çok sevilen Mehmet Uyanıker’in ani ölümü sevenlerini üzdü.

Edinilen bilgiye göre av meraklısı olan Uyanıker arkadaşı ile birlikte dün gece domuz avı için Doğancılar ve Pusatlar Köyü arasında bulunan dağlık alana gitti. Arkadaşı yanında av köpekleri ile beraber domuz sürüsünün peşinden giderken Uyanıker bir başka köpekle aracında kaldı. Aracında rahatsızlanan Uyanıker arkadaşını arayarak durumu bildirmeye çalıştı. Sonrasında aramalara cevap vermemesi üzerine av arkadaşı durumu Uyanıker’in çocuklarına bildirdi.

Çocuklarının haber vermesi üzerine Çavdarhisar 112 ekibi ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri Uyanıker’in yanında bulunan köpeğin tasmasında takılı çip sayesinde yerini tespit etti. Belirlenen alana giden ekipler aracın içinde şahsın cesedi ile karşılaştılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Uyanıker, ilçeye bağlı Dedeköy mezarlığına defnedildi.

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