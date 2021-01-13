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Av komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

13.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Av komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde av komisyonu toplantısı düzenlendi.Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özgür Er, Orman İşletme Şefi Ömer Güner, ilçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mahir Toprak, Gölbaşı Gençlik ve Spor Müdür Vekili Süreyya Keklik, Avcı Kulübü Başkanı Ahmet Yasılak katıldı.Toplantıda ilçe sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avcı başına belirlenen günlük avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar, avlanmanın yasaklandığı alanlar, avcıların avlanma ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde av komisyonu toplantısı düzenlendi.
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özgür Er, Orman İşletme Şefi Ömer Güner, ilçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mahir Toprak, Gölbaşı Gençlik ve Spor Müdür Vekili Süreyya Keklik, Avcı Kulübü Başkanı Ahmet Yasılak katıldı.
Toplantıda ilçe sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avcı başına belirlenen günlük avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar, avlanmanın yasaklandığı alanlar, avcıların avlanma ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar görüşülerek karara bağlandı.

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