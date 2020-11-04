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Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 13:13 | Son Güncelleme

Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında, av ve koruma faaliyetleri kapsamında toplamda 111 kişi denetlenirken, yasa dışı avlandığı belirlenen 3 kişiye yasal işlem uygulandı.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında, av ve koruma faaliyetleri kapsamında toplamda 111 kişi denetlenirken, yasa dışı avlandığı belirlenen 3 kişiye yasal işlem uygulandı. Yasalara ve mevzuata uygun olarak avcılık faaliyetlerini sürdüren avcılara teşekkür dileklerini ileten Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği belirtti.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

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