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Av. Onur Demez Baro Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

MALATYA HABERLERİ  | 23.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Avukat Onur Demez, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Malatya Barosu Başkanlığı’na adaylığını kamuoyuna duyurdu.

Av. Onur Demez Baro Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Avukat Onur Demez, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Malatya Barosu Başkanlığı’na adaylığını kamuoyuna duyurdu. Demez, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile bağımsız savunma ve yargı bağımsızlığı mücadelesini meslektaşlarımızla omuz omuza sürdürdük, sürdürmeye de gönüllüyüz” dedi.
10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Malatya Baro Başkanlığı için ilk adaylığını açıklayan isim Av. Onur Demez oldu. Hali hazırda Baro Başkan vekilliği görevini de sürdüren Demez, adaylığı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Cumhuriyetimizle yaşıt diyebileceğimiz, 1924 yılından günümüze varlığını güçlenerek sürdüren, tarih boyunca hak ve özgürlük mücadelesi vermiş, mensubu olmaktan her zaman şeref duyduğum Malatya Barosu’nun değerli mensupları, Adalet devletin temeli, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de insanlığın varlık ve geleceğinin teminatıdır. Yargının kurucu unsurlarından olan avukat, adaletin sağlanmasında da asli unsurlarındandır” ifadelerine yer verdi.
Güçlü, saygın ve etkin bir Baro için başkanlığa talip olduğunu ifade eden Demez, “Adaletin tecellisinde yüzyıllar boyunca asli unsur olarak yer alan meslektaşlarımızın haklarını gözetmek. Avukatlık mesleğinin bağımsızlığını her alanda savunmak, mesleğin onurunu ve itibarını, sosyo-ekonomik imajını yükseltmek, her aşamada meslektaşlarımızın mesleki gelişiminin önünü açmak, bu gelişimin sürekliliğini sağlamak. Malatya Barosu olarak, evrensel hukuk ilkeleri ve kurumları ile bütünleşmiş bir gelişim göstermek gayreti ile kucaklayıcı, paylaşımcı, meslektaşlarımızın haklı talepleri ile uyumlu, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile Malatya Barosu Başkanlığı’na aday olduğumu açıklıyorum” ifadelerini kullandı.
Demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına mücadelelerini meslektaşları ile omuz omuza sürdürdüklerini belirten Demez, “Takdir en büyük karar organımız olan Malatya Barosu Genel Kurulu’ndadır. Baromuzun bu günlere gelmesini sağlayan, geçmişten günümüze baromuza hizmet eden tüm başkanlarımıza, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerimize, delegelerimize, komisyonlarda ve kurullarda görev alan ya da gönüllü olarak çalışan tüm meslektaşlarımıza saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyor, genel kurul ve seçimlerimizin, birlik beraberlik, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

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