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Av tüfeği ile köpeği vuran şahıs jandarma tarafından tespit edildi

29.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Av tüfeği ile köpeği vuran şahıs jandarma tarafından tespit edildi

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde av av tüfeği ile köpeği vuran şahıs jandarma tarafından tespit edildi.Geçtiğimiz hafta İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını alması üzerine bölgede yaptıkları incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde av av tüfeği ile köpeği vuran şahıs jandarma tarafından tespit edildi.
Geçtiğimiz hafta İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını alması üzerine bölgede yaptıkları incelemede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınan yaralı köpeğin vücudunda çok sayıda saçma çıkarıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen köpek telef olurken; Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile hayvan severler de köpeğin vurulduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan özverili çalışma soncu köpeği vuran şahıs tespit edildi. Şahıs hakkında 5199 sayılı kanun hakkında işlem başlatıldı.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özverili çalışmalarından dolayı Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.

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