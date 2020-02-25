YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Av yasağı başlıyor

Av yasağı başlıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

2019-2020 Av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanacak.Av yasağıyla alakalı Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasaktır.Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı davranmaları büyük önem arz etmektedir.

2019-2020 Av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanacak.
Av yasağıyla alakalı Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasaktır.
Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı davranmaları büyük önem arz etmektedir. Doğa, içinde yaşayan canlılarla güzeldir” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Evinde kenevirle yakalandı

Evinde kenevirle yakalandı

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
12:45
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Halk Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fırtınada 47 dekar alanda bulunan sera zarar gördü

Fırtınada 47 dekar alanda bulunan sera zarar gördü

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.