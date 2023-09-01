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Av yasağı bitti, sezonun ilk balıkları avlandı

01.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Nisan’da başlayan ev yasağı gece itibarıyla sona erdi.

Av yasağı bitti, sezonun ilk balıkları avlandı

Balıkçılar yasağın sona ermesiyle yeni sezonun ilk balıklarını avladı.
15 Nisan’da başlayan denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yasağın bitmesini bekleyen balıkçılar da 1 Eylül öncesi teknelerini ve ağlarını yeni sezona hazırladı. Yasağın bitmesiyle balıkçılar denize açılıp sezonun ilk balıklarını avladı.

İlk avın ardından Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne çıkan balıkçılar ilk mahsulü de mezat usulü satışa çıkardılar. Sezonun ilk hamsisi ise bir kasası 2 bin 250 lira fiyattan alıcı buldu. Balıkçılar, eylül ayında hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

Yeni sezon balıkları ile ilgili konuşan Kenan Balcı şunları söyledi, "Saygıdeğer arkadaşlar, bugün balıkçıların bayramının birinci günü. Yüzde yüz bir yoğunluk yok ama siftahı yaptık. 4 buçuk aydan sonra ilk gemimiz yanaştı. Çok güzel bereketli hamsi. Gemicilerimiz, esnafımız herkes çok mutlu. Daha güzel günler bekliyoruz. Havalar sıcak. Halkımız tüketebileceği kadar balık almalı. Dolaba koyup sonra yapmak için balık almasınlar. Çok şükür balıkçı diliyle hava çarşaf gibi. Bugün siftah. 2 bin 250 kasası ama o ölçü değildir. 1 motor daha gelirse bin 500’e düşer, 5 motor daha gelirse bin liraya düşer. Balıkçı diliyle rastgele derler. Rast gelirse güzel şeyler olur." dedi.

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