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Avanak Abdi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kahkaha tufanı Avanak Abdi filmi kaç yılında, nerede çekildi?

29.11.2023 21:22 | Son Güncelleme:
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Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncuları arasında yer alan isimler merak konusu oldu. Kahkaha tufanı Aavanak Abdi filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Avni'nin, gönlünü ünlü şarkıcı Nevin Şenses’e kaptırması konusu işleniyor. Peki, Avanak Abdi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kahkaha tufanı Avanak Abdi filmi kaç yılında, nerede çekildi?

Avanak Abdi filmi Show Tv ekranlarında yer almasıyla gündemde yer aldı. Başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı Avanak Abdi filmi 1978 yılında yayınlanmıştır. Peki, Avanak Abdi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Arkadaşı Nuri ile afiş asarak geçimini sağlayan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Parasız olduğu için Nevin’in kendisine bakmayacağını düşünen Abdi, bir gün gazinoda sessiz sedasız aşkını izlemektedir. Ancak bir yanlış anlaşılma sonucu gazinodakiler Abdi’yi ünlü mafya olan Urfalı Abdi zannederler ve hürmet ederler. Gazinoda Nevin’in belalısı gangster Barut Osman’ı rezil eden Abdi, Nevin’in de sevgisini kazanır. Barut Osman, Komiser Osman’ın tehdidinden dolayı Abdi’ye elini süremezken yanlış anlaşılmanın neticesinde işler gitgide karmaşıklaşır.

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AVANAK ABDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Abdi: Kemal Sunal

Nevin Şenses: Ayşen Gruda

Barut Osman: Ünal Gürel

Nuri: Necdet Yakın

Simsar Cafer: Ali Şen

Komiser: Atilla Ergün

Urfalı Apti: Yadigar Ejder

Menajer Erto: Macit Flordun

Barut'un adamı: Arap Celal

Barut'un adamı: Sönmez Yıkılmaz

AVANAK ABDİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978'de vizyona giren Avanak Abdi filminin çekimleri İstanbul'un farklı mekanlarında tamamlandı. Çekimler çoğunlukla Fatih Cankurtaran'da gerçekleştirildi.

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