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Avanos’ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 kişiyi kaçırarak alıkoyan 2 şüphelinin kaçtığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmada Karaseki Mahallesi 730.sokak üzerinden terk edilmiş araç buldu.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 kişiyi kaçırarak alıkoyan 2 şüphelinin kaçtığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmada Karaseki Mahallesi 730.sokak üzerinden terk edilmiş araç buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede sağ arka çamurlukta kurşun izi ve camlarının kırıldığı tespit edildi. Polis ekipleri olaya karıştığını tespit ettiği E.Y. ve O.K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve O.K. ’Kasten yaralama’, ’Mala zarar verme’, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’Tehdit’ ve ’Hakaret’ suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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