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Avanos’ta pazaryerine girişlerde ateş ölçümü yapılıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.04.2020 14:07 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kurulan pazaryerinde alışveriş için pazara girmek isteyen vatandaşların ateşleri ölçülmesinin ardından içeri alınıyor.Avanos Belediyesi ve sağlık ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe pazarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ateşlerinin ölçümünün ardından içeri alınıyor.

Avanos’ta pazaryerine girişlerde ateş ölçümü yapılıyor

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kurulan pazaryerinde alışveriş için pazara girmek isteyen vatandaşların ateşleri ölçülmesinin ardından içeri alınıyor.
Avanos Belediyesi ve sağlık ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe pazarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ateşlerinin ölçümünün ardından içeri alınıyor. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu pazaryeri girişinde yapılan bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar keşke bu uygulama her zaman olsa diye görüş belirttiler.

Avanos’ta pazaryerine girişlerde ateş ölçümü yapılıyor

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Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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