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Avanos’ta şüpheli ölüm

27.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Avanos’ta şüpheli ölüm

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde arkadaşları ile oturan Mehmet Turgut Tuğ ölü olarak bulundu.Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesi Kalaba yolu damönü mevkiinde bulunan bir bağ evinde 3 arkadaş alkol almaya gitti.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde arkadaşları ile oturan Mehmet Turgut Tuğ ölü olarak bulundu.
Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesi Kalaba yolu damönü mevkiinde bulunan bir bağ evinde 3 arkadaş alkol almaya gitti. Bir süre sonra ise polis ekiplerine gelen ihbarda bağ evinde bir kişinin ölü olarak bulundu iddia edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede 52 yaşındaki Mehmet Turgut Tuğ’un silahla öldüğü tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından Mehmet Turgut Tuğ ile beraber bağ evine giden 2 kişi gözaltına alındı.

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