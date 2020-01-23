Avcı: "Adana işsizlik sorununun baskısı altında"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, üretimin durduğu Temsa’da bin 500 işçinin tedirgin olduğunu, İncirlik Üssü’nde de ABD’li işverenin 424 çalışanın çıkışını vereceğini ifade ederek, "Amerikalıdan insaf beklemiyoruz ama özellikle Adana’nın yönetimini üstlenenlerin, çalışan sayısı yoğun olan Adana Büyükşehir Belediyesinin ve ASKİ’nin daha sorumlu davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Avcı ve MYK Üyesi Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, birlikte teşkilatları gezerek, partililerle bir araya geldi. Merkez ilçe Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Avcı ve Ersoy, kent ve ülke gündemiyle ilgili soruları cevaplandırdılar.

Ziyaretler sırasında konuşan Avcı, Adana’da 2.5 milyon insanın birlikte muhatap olduğu ortak sorunları bulunduğunu kaydetti. Kentte yaşayan vatandaşların altyapı ve ulaşım sorunlarından ciddi şekilde şikayetçi olduğunu belirten Avcı, “Büyükşehir Belediyesinin bu konuda ciddi zafiyetleri var. Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan şiddetli yağışlardan kaynaklı sorunların önemli bir kısmı bu alanlardaki eksikliklerden ve hazırlık yapılmamasından kaynaklanmıştır. Önceki dönemden kalan yatırımların, projelerin hiçbir gerekçe üretilmeden mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

İşsizlik konusuna değinen Avcı “Adana, işsizlikten de kaynaklı sorunların baskısı altında. Bu bilinen bir gerçek. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesinden ve ASKİ’den toplu işçi çıkışları seriye bağlanmıştır. Dahası, üretimin durduğu Temsa’da bin 500 işçi tedirgindir. Şimdi de İncirlik Üssü’nde ABD’li işverenin 424 çalışanı kapının önüne koyduğu bilgisi var. Tüm bunlar hepimizi üzmektedir. Amerikalıdan insaf beklemiyoruz ama özellikle Adana’nın yönetimini üstlenenlerin, çalışan sayısı yoğun olan Adana Büyükşehir Belediyesinin ve ASKİ’nin daha sorumlu davranmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.