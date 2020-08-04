YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı

Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’e kazandırılan mesire alanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Karamürsel Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’e kazandırılan mesire alanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Karamürsel Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlar Büyükakın’a yapılan mesire alanını için teşekkürlerini iletti. Ziyarette AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve parti üyeleri katıldı. İncelemeler sonrası Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın Avcıköy Mesire alanı için bizden talepleri olmuştu. Güzel bir dokunuşla burayı Avcıköy’e ve çevre bölgemizin hizmetine kazandırmış olduk. Park ve Bahçeler dairemiz Kocaeli’nin her köşesine hizmet götürmek için yoğun biçimde çalışıyor. Halkımızın beklentilerine ve önerilerine cevap vermek için bizler de sahadayız. Bir taraftan denetimlerimizi yaparken diğer bir taraftan vatandaşlarımızın önerilerini bire bir dinliyoruz. Öncelik sırasına göre arkadaşlarımız da bu noktada hızlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı büyük beğeni topladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:11
Sabah
05:53
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:20
Yatsı
21:55

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Nur Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Seymen Eczanesi
Golcuk
Melis Eczanesi
Gebze
İlim Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İzmit Belediyesi’nden yabani ot mesaisi

İzmit Belediyesi’nden yabani ot mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.