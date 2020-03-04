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  4. Avcılar Belediyesi 12 yıldız kent arasındaki yerini aldı

Avcılar Belediyesi 12 yıldız kent arasındaki yerini aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 12:26 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi’ne Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan ’Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu” unvanı ile “12 Yıldız Şehir” ödülü verildi.Her yıl Avrupa çapında yüzlerce belediye tarafından kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası bu yıl “Yerel Demokraside Güven İnşası” teması ile Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleşti.Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne üye 47 ülkeden 250 partner arasından “12 Yıldız Şehir” unvanına sahip olan 19 belediyeden biri Avcılar Belediyesi oldu.Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından değerlendirmede, 2019 yılında katılımcı ve şeffaflık ilkelerini merkeze alarak hazırlanan stratejik plan ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen hizmetleri esas aldı.

Avcılar Belediyesi 12 yıldız kent arasındaki yerini aldı

Avcılar Belediyesi’ne Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan ’Yılın Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu” unvanı ile “12 Yıldız Şehir” ödülü verildi.
Her yıl Avrupa çapında yüzlerce belediye tarafından kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası bu yıl “Yerel Demokraside Güven İnşası” teması ile Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleşti.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne üye 47 ülkeden 250 partner arasından “12 Yıldız Şehir” unvanına sahip olan 19 belediyeden biri Avcılar Belediyesi oldu.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından değerlendirmede, 2019 yılında katılımcı ve şeffaflık ilkelerini merkeze alarak hazırlanan stratejik plan ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen hizmetleri esas aldı. Değerlendirmeler sonucunda “Yerel demokrasi ve vatandaş katılımı tanıtımındaki sorumlulukların dolayı” ödüle layık görülen Avcılar Belediyesi, Avrupa’nın yıldız kentleri arasındaki yerini aldı.

“Çalışmalarımıza halkımızla el ele devam edeceğiz”
Avcılar Belediye başkanı Av. Turan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında "Avrupa Yerel Demokrasi Ortağı” unvanı ve ‘12 Yıldız Şehri’ ödülüne Avcılarımızı layık gören Avrupa Konseyine teşekkür ederiz. 2019 yılında "katılımcı ve şeffaflık" esasıyla yapılan stratejik planımız ve faaliyetlerimiz bu ödülü kentimize getirdi. Çalışmalarımıza ilk günkü gayretimizle, halkımızla el ele devam edeceğiz” dedi.

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