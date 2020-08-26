Avcılar Belediyesi 5 ayda 400 bin maske üretti

Avcılar Belediyesi, kendi bünyesinde çalışanlarla Covid-19 sürecinde 5 ayda 400 bin maske üretti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde toplum sağlığını korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atan Avcılar Belediyesi, belediye bünyesinde oluşturulan atölyeyle kendi personelinin ve vatandaşların maske ihtiyacını karşıladı.

Yaklaşık 5 aydır günlük 3 bin maske üretilen atölyede, günlük kullanıma uygun maskelerin yanı sıra Türkiye’de bir ilk olarak işitme engellilere yönelik maske üretimi de yapılıyor.

Üretilen maskeler, zabıta ekipleri tarafından halk pazarları ve ibadethanelere gelen vatandaşlara, kamu çalışanlarına, Avcılar Belediyesi personeline kamuya açık alanlarda salgın süresince dağıtıldı.

İlçede yaşayan işitme engelli vatandaşların pandemi süreci boyunca iletişimde güçlük çektiğini öğrendikten sonra harekete geçen Av. Belediye Başkanı Turan Hançerli, ağız bölgesi şeffaf olan maske üretimine başlanması talimatı vermişti. Günlük maskelerin yanı sıra işitme engelliler için maskenin de üretildiğinin bilgisini veren Başkan Hançerli, maskelerin çevre ilçelerdeki işitme engelli vatandaşlara ve şehir dışındaki derneklere de ulaştırıldığının söyledi. Gelen talepler doğrultusunda işitme engelli maskeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Maskelerin hijyenik koşullarda büyük bir titizlikle üretildiğinin altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Salgın süreci herkesin hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden oldu. Maskelere olan talebin artmasıyla birlikte özellikle maske piyasasında değerinin çok üzerinde satışların gerçekleştiğini ve hemşehrilerimizin maske temin etmekte büyük zorluklar yaşadığını gözlemledik. “Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmet politikamız doğrultusunda, hemen ihtiyaca yönelik üretime başladık. Avcılarımızın bu süreci mümkün olduğunca en güçlü şekilde atlatabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Avcılar Belediyesi Maske Üretim Atölyesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında maske üretimi devam ediyor.

