Avcılar Belediyesi 8 Mart’ı özel etkinliklerle kutlayacak

Avcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü birbirinden özel pek çok etkinlik programıyla karşılamaya hazırlanıyor.

Avcılar Belediyesi, kadının üretimdeki yerinin önemini vurgulayacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla yapılacak etkinliklerle çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. 1 Hafta boyunca sürecek etkinlikler, ‘Kadın El Emeği Pazarı’ ile başlayıp, ‘Kadınlar Günü Yürüyüşü’ ile son bulacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli “Yüzlerce yıldır süren eşitlik arayışı mücadelesinde kadınların yanındayım. Bu anlamlı günü bu yıl birbirinden güzel etkinliklerle kutluyoruz. Kentimizin her köşesindeki hemşehrilerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kadın El Emeği Pazarı

Kadınların hem sosyalleşmelerine hem de gelir elde etmelerine destek vermek amacı ile 29 Şubat- 8 Mart tarihleri arasından Halide Edip Adıvar Parkı’nda El Emeği Pazarı kuruldu. El Emeği Pazarı’nda Avcılarlı kadınların el emeği göz nuru ürettikleri ürünler yer alıyor.