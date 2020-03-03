YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar Belediyesi 8 Mart’ı özel etkinliklerle kutlayacak

Avcılar Belediyesi 8 Mart’ı özel etkinliklerle kutlayacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü birbirinden özel pek çok etkinlik programıyla karşılamaya hazırlanıyor.Avcılar Belediyesi, kadının üretimdeki yerinin önemini vurgulayacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla yapılacak etkinliklerle çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Avcılar Belediyesi 8 Mart’ı özel etkinliklerle kutlayacak

Avcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü birbirinden özel pek çok etkinlik programıyla karşılamaya hazırlanıyor.
Avcılar Belediyesi, kadının üretimdeki yerinin önemini vurgulayacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla yapılacak etkinliklerle çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. 1 Hafta boyunca sürecek etkinlikler, ‘Kadın El Emeği Pazarı’ ile başlayıp, ‘Kadınlar Günü Yürüyüşü’ ile son bulacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli “Yüzlerce yıldır süren eşitlik arayışı mücadelesinde kadınların yanındayım. Bu anlamlı günü bu yıl birbirinden güzel etkinliklerle kutluyoruz. Kentimizin her köşesindeki hemşehrilerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kadın El Emeği Pazarı
Kadınların hem sosyalleşmelerine hem de gelir elde etmelerine destek vermek amacı ile 29 Şubat- 8 Mart tarihleri arasından Halide Edip Adıvar Parkı’nda El Emeği Pazarı kuruldu. El Emeği Pazarı’nda Avcılarlı kadınların el emeği göz nuru ürettikleri ürünler yer alıyor.

‘Kadın olmak’ Paneli
4 Mart akşamı saat 19.00’da, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu’nda, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile Arel Üniversitesi Akademisyeni Feryal Saygılıgil’in konuşmacı olarak katılacağı panelde, “kadın olmak” konuşulacak.

“Kadınlar Günü Şenliği”
5 Mart akşamı saat 20.00’da, Barış Manço Kültür Merkezi’nde Avcılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Avcılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Mısırlı Ahmet Ritim Hanesi Topluluğu, Müzik Dinletisi, Yakamoz Dans Grubu’nun gösterileri sahnelenecek.

“Kadınlar Günü Yürüyüşü”
Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen ve Marmara Caddesi başından başlayacak yürüyüş 7 Mart günü saat 18.00’ da gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:28
Öğle
13:21
İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.