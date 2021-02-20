YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar Belediyesi asırlık ağaçları kurtarmaya devam ediyor

Avcılar Belediyesi asırlık ağaçları kurtarmaya devam ediyor

20.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avcılar Belediyesi asırlık ağaçları kurtarmaya devam ediyor

Avcılar Belediye Başkanı Av.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin talimatıyla Kaz Dağları’ndan tünel inşaatı altında kalmaktan kurtarılan ağaçlara yenileri eklendi. Yaklaşık bir yıl önce taşınmaya başlanan asırlık yüzlerce ağaca ek olarak bugün 200 adet daha zeytin ağacı Avcılar’a getirildi.
Çanakkale’yi İzmir ve Balıkesir’e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren iki tünelin inşaatı, bölgede bulunan asırlık zeytin ağaçlarının durumunu etkilemişti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile birlikte ağaçların inşaattan çıkan tonlarca hafriyatın altında kalmamasına yönelik harekete geçerek, risk altındaki ağaçları Avcılar’a taşıdı. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hassas çalışmalarıyla Küçükkuyu’dan sökülüp tırlara yüklenerek Avcılar’ın muhtelif yerleri ve parklarına dikilen ağaçların en genci 100, en yaşlısı 500 yaşında.

"Doğanın sahibi değil parçasıyız”
Başkan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi:
"Doğanın ve yaşam alanlarımızın yok edilmesinin önüne geçilmelidir. Yol yapımı ve tüneller nedeniyle zeytin ağaçları kesiliyor, yakılıyor odun oluyor. Buna bizim yüreğimiz dayanmadı. Barıştır, dostluktur, kardeşliktir, umuttur, bin bir derde şifadır zeytin ağacı. Avcılarımızın dört bir yanını donattığımız zeytin ağaçlarımızı, kardeşimiz komşu belediyelerimizle de paylaştık. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz”

Avcılar Belediyesi asırlık ağaçları kurtarmaya devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Yenilenen BiP milyonların tercihi oldu

Yenilenen BiP milyonların tercihi oldu

Cemil Meriç Halk Kütüphanesi yeni yerine taşındı

Cemil Meriç Halk Kütüphanesi yeni yerine taşındı

Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü

Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor zirve yarışını sürdürdü

Trabzonspor zirve yarışını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.