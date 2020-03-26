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Avcılar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması sonucu açlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüs sebebi ile dükkanların kapanması ve insanların sokaktan evlerine çekilmesi ile açlık sorunu yaşayan hayvanlar için beslenme noktalarını arttırdı.

Avcılar Belediyesi, yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması sonucu açlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı.
Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüs sebebi ile dükkanların kapanması ve insanların sokaktan evlerine çekilmesi ile açlık sorunu yaşayan hayvanlar için beslenme noktalarını arttırdı. Ekipler, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlar için başta parklar olmak üzere ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu alanlara yiyecek bırakıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Her canlının eşit şartlarda huzur içerisinde yaşayabileceği bir kent oluşturmak amacı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz süreci virüse karşı planlı ve koordineli çalışarak iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

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