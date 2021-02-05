YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar Belediyesi’nden ’Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı’

Avcılar Belediyesi’nden ’Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı’

05.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar Belediyesi “Avcılar 2029” hedefiyle gerçekleştirdiği çalıştaylarına devam ediyor.

Avcılar Belediyesi “Avcılar 2029” hedefiyle gerçekleştirdiği çalıştaylarına devam ediyor. Afetlere karşı dirençli ve çevreye duyarlı bir kent olma hedefiyle kentsel yenileme çalışmalarına hız veren Avcılar Belediyesi, “Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Hedefimiz çevre duyarlılığı yüksek, geleceğin dünyasına yaraşır bir kent inşası“ dedi.
Çevreye duyarlı bir kent olma hedefiyle bir yol haritası hazırlayan Avcılar Belediyesi “Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı” düzenledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştayda, kentteki binaların deprem ve iklim krizinin etkileri düşünülerek yenilenmesine yönelik sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Hedefimiz çevre duyarlılığı yüksek, geleceğin dünyasına yaraşır bir kent inşası. Avcılar’da bir kentsel dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu süreçte eski malzemelerin geri dönüşümü ve asbest denetimi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Binalar yeniden yapılırken; enerji ve su bakımından çevreci ekolojik anlamda nasıl katma değer katıp destek sunabileceğimizi tespit edeceğimiz bir çalıştay bu. Avcılar’dan başlayarak güzel bir dünyayı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.
Eş zamanlı olarak 4 farklı oturumda gerçekleştirilen çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Avcılar Kent Konseyi temsilcileri, Avcılar Belediyesi’nin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektörlerden temsilciler katıldı.
Binalarda verimli su kullanımı, binalarda verimli enerji kullanımı, binalarda güneş enerjisinin kullanımı, çevreye duyarlı kent ve bina tasarımı olmak üzere 4 tematik başlığın ele alındığı çalıştayda Avcılar’ın, nasıl çevreye duyarlı bir şekilde dönüşebileceği sorusu masaya yatırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:23
İkindi
16:06
Akşam
18:32
Yatsı
19:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Bağcılar’ın nüfusu 51 ilden daha çok

Bağcılar’ın nüfusu 51 ilden daha çok

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Gençler, sanat eğitimi

Gençler, sanat eğitimi

Çağrı merkezi çözüm merkezine dönüştü

Çağrı merkezi çözüm merkezine dönüştü

Premier Lig'de derbi karşılaşmaları şubatta TV+'ta olacak

Premier Lig'de derbi karşılaşmaları şubatta TV+'ta olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.