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Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi

VAN HABERLERİ  | 21.09.2020 08:38 | Son Güncelleme

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin avcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van merkez Tuşba ilçesi Göllü, Kasımoğlu, Adıgüzel ve Alaköy bölgesi, Edremit Dönemeç bölgesi ve Gevaş Daldere-Gövecik bölgesi alanlarda yaptıkları denetimde avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler.

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