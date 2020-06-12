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Avcılar güne yeniden sporla başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 11:56 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, “Spor Yap Zinde Kal” çağrısıyla pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan sabah sporlarını yeniden başlattı.Avcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün her yaşa uygun hazırladığı sabah sporu programında Avcılarlı vatandaşlar yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığı etkinlikler her gün farklı noktalarda yapılacak.

Avcılar Belediyesi, “Spor Yap Zinde Kal” çağrısıyla pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan sabah sporlarını yeniden başlattı.
Avcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün her yaşa uygun hazırladığı sabah sporu programında Avcılarlı vatandaşlar yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemlerin alındığı etkinlikler her gün farklı noktalarda yapılacak. Buna göre etkinlik, 07.00-10.00 saatleri arasında Avcılar sahilde, 08.30- 10.00 saatleri arasında Paşaeli Kent Parkı’nda, 08.00 -10.00 saatleri arasında ise Firuzköy İlkokulu altında gerçekleşecek.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Korona virüs ile ilgili umut verici gelişimler yaşanmaya başlandı. Geride bıraktığımız sosyal izolasyon sürecinde hem psikolojik hem de fizyolojik olarak zor zamanlar geçirdik. Bu durumun etkisini azaltmaya destek olmak amacı ile doğa ile sporu buluşturan sabah sporları etkinliğimizi yeniden başlattık. Hemşehrilerimizi mutlu ve sağlıklı bir yaşam için sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde spor yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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