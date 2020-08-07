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Avcılar halk plajlarına kavuşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Kentin doğasını ve kültürünü koruyan projelerle ön plana çıkan Avcılar Belediyesi, uzun yıllardır kullanılmaz halde olan Denizköşkler Sahili’ni halkla buluşturmaya hazırlanıyor.Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü halk plajı çalışmasıyla Avcılar’da yaşayanların rahatlıkla denize girip rahat nefes alabilecekleri alanlar oluşturmayı amaçlıyor.Ekipler, Halk Plajı projesi çerçevesinde Denizköşkler Sahili’nde hummalı bir çalışma başlattı.

Kentin doğasını ve kültürünü koruyan projelerle ön plana çıkan Avcılar Belediyesi, uzun yıllardır kullanılmaz halde olan Denizköşkler Sahili’ni halkla buluşturmaya hazırlanıyor.
Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü halk plajı çalışmasıyla Avcılar’da yaşayanların rahatlıkla denize girip rahat nefes alabilecekleri alanlar oluşturmayı amaçlıyor.
Ekipler, Halk Plajı projesi çerçevesinde Denizköşkler Sahili’nde hummalı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında plaj alanındaki çakıl taşları elenerek, çevre temizliği yapıldı. Plaj kumuna ekleme yaparak vatandaşlar için temiz ve daha kullanılabilir bir hale getiren ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Denizköşkler Sahili’nin ardından Ambarlı Sahili’nde de aynı çalışmaların yapılacağının bilgisini veren belediye yetkilileri, daha sağlıklı ve kullanışlı hale gelen halk plajlarının kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılar plajlarına kavuşuyor. Zaten Avcılarlı hemşehrilerim gerek parkı, gerek sahili doldurmuş durumdalar. Önümüzdeki günlerde bu plaj da çok daha sağlıklı bir şekilde Avcılarlılara hizmet sunacak. Parka baktığınızda artık duman yok, mangal yok. Çocuklarınızla, ailenizle keyifli sohbetler, keyifli piknikler için Avcılar sahili sizleri bekliyor. Hatta mayonuzu da almayı unutmayın plajdan denize de girebilirsiniz. Yaptırdığımız kontrollerde Avcılar sahili buralar denize girmeye uygun. Tabi maske, mesafe ve temizliği unutmadan. Yine bir şey daha ifade etmek istiyorum; bizler yapıyoruz, bizler temizliyoruz, bizler güzelleştiriyoruz. Korumakta size kalmış. Çöp atanlara, etrafı kirletenlere lütfen müsaade etmeyin, lütfen uyarın, lütfen çevremizi temiz tutalım” dedi.

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