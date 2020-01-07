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  4. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu anısına kütüphane

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu anısına kütüphane

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu Safa Akif İnan anısına Samsun’da kütüphane açıldı.Samsun Valisi Osman Kaymak, Yaşar Doğu’nun vefatının 59.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu Safa Akif İnan anısına Samsun’da kütüphane açıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Yaşar Doğu’nun vefatının 59. yıl dönümü nedeniyle gittiği Kavak ilçesinde Merkez Atatürk İlkokulu ve Yaşar Doğu İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın vefat eden oğlu Safa Akif İnan’ın anısını yaşatmak için Merkez Atatürk İlkokulu içerisinde oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Yapılan açılışta Denizli’nin Kınıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Safa Akif İnan’ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından yaptırılan kütüphaneye İnan ailesi tarafından kitap desteği sağlanarak öğrencilerin erişimine açıldı.

"Hiç biriniz böyle bir olay yaşamaz umarım”
Kaymakam Kemal İnan’ın eşi doktor Sedef İnan, “KAHEV sayesinde oldu. Biz aile olarak kitaplarını temin ettik. KAHEV her şeyiyle uğraştı. Ama bu kitapların hepsinin okunmasını çok istiyorum. En çok kitap okuyan çocuğumuzun bisikletini ben alacağım. Hiç biriniz böyle bir olay yaşamaz umarım” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Avcılar Kaymakamı kardeşimizin oğlu elim bir olay nedeniyle hayatını kaybetti. Maalesef toplumuzda bu tür olaylar oluyor. Ama bu evladımızı bu kütüphanede yaşatacağız inşallah. Hekim hanımlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir hizmet yaptılar. Buradan isteğimiz bu kütüphaneler dolsun taşsın. Bilgisayar var kütüphaneye gerek yok diyen düşünceler var ama kitabın kokusu kitabın sesi çok farklı. O anlamda bizde Samsun’da Okuma Vakti diye bir programımız var. Özellikle kitap okumayı çok önemsiyoruz, çok kitap okuyanları ödüllendiriyoruz. Gerçekten şu da bir gerçek ki çok kitap okuyanlar hayatın her alanında başarılı oluyorlar” diye konuştu.

Açılış sonrası Kavak Yaşar Doğu İlkokuluna geçildi. Vali Kaymak burada yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Okulu gezerek öğrencilerle beraber ders dinledi. Kaymak okulun girişinde bulunan sorumlusu olmayan kantin uygulamasını takdir ettiğini belirtti. Uygulama hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hacı Aydın kantinde öğrencilerin kendileri para atarak ürün aldığını ve bu şekilde dürüstlük kavramını geliştirdiklerine değindi. Yapılan ziyaretlere Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da eşlik etti.

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