Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu anısına kütüphane

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın öldürülen oğlu Safa Akif İnan anısına Samsun’da kütüphane açıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Yaşar Doğu’nun vefatının 59. yıl dönümü nedeniyle gittiği Kavak ilçesinde Merkez Atatürk İlkokulu ve Yaşar Doğu İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın vefat eden oğlu Safa Akif İnan’ın anısını yaşatmak için Merkez Atatürk İlkokulu içerisinde oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Yapılan açılışta Denizli’nin Kınıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Safa Akif İnan’ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından yaptırılan kütüphaneye İnan ailesi tarafından kitap desteği sağlanarak öğrencilerin erişimine açıldı.

"Hiç biriniz böyle bir olay yaşamaz umarım”

Kaymakam Kemal İnan’ın eşi doktor Sedef İnan, “KAHEV sayesinde oldu. Biz aile olarak kitaplarını temin ettik. KAHEV her şeyiyle uğraştı. Ama bu kitapların hepsinin okunmasını çok istiyorum. En çok kitap okuyan çocuğumuzun bisikletini ben alacağım. Hiç biriniz böyle bir olay yaşamaz umarım” dedi.