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Avcılar rengarenk çiçeklerle donatılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, pandemi sürecinin ardından sosyal hayatın hareketlenmesi ile birlikte alt yapı ve yol çalışmalarının yanı sıra kenti güzelleştiren peyzaj çalışmalarına hız verdi.

Avcılar Belediyesi, pandemi sürecinin ardından sosyal hayatın hareketlenmesi ile birlikte alt yapı ve yol çalışmalarının yanı sıra kenti güzelleştiren peyzaj çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde park ve yol kenarlarına dikilen rengarenk çiçekler, Avcılarlılara görsel bir şölen sunuyor.
Korona virüsle mücadele sürecinde parkların bakımını ve çevre düzenlemelerini yaparak salgın sonrası için hazır hale getiren Avcılar Belediyesi Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, parkları periyodik olarak temizleme peyzaj çalışmalarını da hummalı şekilde sürdürüyor.
“Kentimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz”
Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Sürekli artan yeşil alanlarımız, asırlık zeytin ağaçlarımız, rengarenk çiçeklerimizle Avcılar’ımıza nefes aldırmaya ve kentimizin değerine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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