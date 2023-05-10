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Avcılar’da 73 Bin Öğrenciye Doğa Eğitimi verilecek

10.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMA Vakfı, Avcılar Belediyesi ve Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Doğayı Keşfediyorum" Projesi, ikinci yılında ortaokul ve lise kademelerindeki 43 bin öğrenciyle daha uygulanmaya başlandı.

Avcılar’da 73 Bin Öğrenciye Doğa Eğitimi verilecek

İlk yılında okul öncesi ve ilkokul kademelerindeki 30 bin öğrenciye ulaşılan projeyle yıl sonunda toplam 73 bin öğrenciye doğa eğitimi verilmiş olacak.

Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle sürdürülen projede, okul öncesi ve ilkokul kademeleri için öğretmen rehberi, gözlem broşürü, gözlem çarkı ve Avcılar ilçe haritasının olduğu bir poster tasarlandı. Etkinliklerin ilk aşamasında, çocuklar doğa gözleminin nasıl yapılacağını ve kelebek, ağaç, kuş, böcek, toprak gözlemi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendi. Daha sonra biyolojik çeşitlilik kavramı ile tanışan çocuklar, kendilerine hediye edilen gözlem broşürü ve gözlem çarkını kullanarak doğa gözlemi yaptı. Öğrendiklerini yakın çevrelerinde deneyimleme imkânı bulan çocuklar, projenin son uygulama adımında sınıf olarak yaptıkları etkinlik ile doğa gözlemlerini Avcılar haritası üzerinde işaretleyerek ve resimleyerek gösterdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul kademesinde uygulanan proje başarılı bir yılı geride bırakarak, Avcılar ilçesinde ilk yıl için hedeflenen bin 41 sınıfta 30 bin çocuğa doğa eğitimi verilmesine imkan sağladı.

PROJENİN İKİNCİ YILINDA 43 BİN ÖĞRENCİYE DOĞA EĞİTİMİ

Doğayı Keşfediyorum Projesi’nin ikinci yılında ortaokul ve lise kademeleri dâhil edilerek 43 bin öğrenciye eğitim verilmeye başlandı. Proje için yaş gruplarına uygun yeni eğitim programı hazırlandı. Ortaokul düzeyi etkinlikler için öğretmen rehberi, gözlem çarkı, gözlem broşürü ve Avcılar haritalı poster sayfası; lise düzeyi etkinlikler için öğretmen rehberi, Avcılar haritalı poster sayfası geliştirildi. Proje çerçevesinde alacakları eğitimle çocuklar, çevrelerindeki ağaçların türlerini nasıl tanımlayacaklarını da adım adım öğrenecek ve gözlem haritalarını oluşturacaklar.

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli de öğrencilerle birlikte derse katıldı
TEMA Vakfı tarafından geliştirilen Doğayı Keşfediyorum Projesi çerçevesinde sürdürülebilir yaşamı gelecek kuşaklara aktarabilmek için projenin paydaşlarını temsilen; Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Çibuk, TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Esra Düzgün Baytekin, Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölümü Bölüm Başkanı Çiğdem Akça, Gümüşpala Ömer Seyfettin Ortaokulu ve Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

“DOĞA İLE UYUMLU OLURSAK HER ŞEY GÜZEL OLUR”

Gümüşpala Ömer Seyfettin Ortaokulu ve Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle birlikte eğitimlere katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli “Biz Avcılar Belediyesi olarak, ilçemizdeki tüm canlılar için daha kaliteli bir yaşam alanı hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın öneminin farkındayız. Bu sebeple TEMA Vakfı ile Doğayı Keşfediyorum Projesi’ni yürütüyor, Avcılar ilçesindeki okul öncesinden lise kademesine kadar tüm çocuklarımızın doğa eğitimi almasına katkı sunuyoruz. Böylelikle çocuklarımız güzel ilçemizden başlayarak doğayı daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor ve çevre konusunda farkındalık kazanıyor. Projenin ilk yılını başarıyla tamamlayarak 30 bin öğrencimize ulaştık. Projenin ikinci yılında da ortaokul ve lise kademelerini de ekleyerek toplamda 43 bin öğrencimize eğitim verilmeye başlandı. Doğa ile uyumlu olursak her şey güzel olur. Doğayı Keşfediyorum Projesi çok özel bir çalışma. Türkiye’de çevre ve doğa farkındalığı denilince ilk akla gelen vakıf olan TEMA Vakfı’na, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürümüze, çalışma arkadaşlarım ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Hançerli ve beraberindeki katılımcılar 24 Nisan’da açılan İstanbul’un ilk ve tek Ekolojik Çocuk Parkı’nı ziyaret etti.

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