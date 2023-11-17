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Avcılar’da “Anayasa Nöbeti” 7. gününde sona erdi

17.11.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği 7 günlük “Anayasa Nöbeti” programı son gününde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Avcılar’da “Anayasa Nöbeti” 7. gününde sona erdi

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin ’hak ihlali’ kararı veren üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde "adalet nöbeti" başlatmıştı. Konu ile ilgili Avcılar Belediyesi ise alınan kararın ardından 10 Kasım’da 7 gün sürecek olan “Anayasa Nöbeti” programı düzenlemişti. Programın son gününde Avcılar Havuz Meydan’da saat 20.00’da toplanan vatandaşlar, 1 saat boyunca nöbete destek oldu.

“BU NÖBET 7 GÜN, YAĞMURA, SOĞUĞA RAĞMEN SÜRDÜ”

Programda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugün Anayasa Nöbetimizin 7. günündeyiz. 7 günlük bir nöbet başlatmıştık. Anayasayı savunmak, anayasayı konuşmak için başlatmıştık çünkü Anayasa Mahkemesinin Can Atalay’ın, seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde tutulmasını hak ihlali olduğu değerlendirmesi Yargıtay tarafından kabul edilmemekle kalmayıp AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun üzerinden bir tartışma başladı. Anayasanın ve AYM kararlarının yok sayılması aslında yurttaşın, vatandaşın, 85 milyonun hak ve hukukunun tehlikede olduğunun önemli bir işaretidir. Çünkü 85 milyon halkın özellikle iktidarlar karşısında koruma mekanizması Anayasa. Asırlar boyu böyle olmuş. Anayasalar, halkı, insanları iktidarlara karşı koruyan, halkın hakkını almasını sağlayan ve hukuka uygun yaşamayı sağlayan bir belge olmuş. Bu nedenle biz de özellikle Avcılar’da barınma hakkı, insanca, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve mülkiyet hakkının ihlalinin söz konusu olabileceği ihtimaline özellikle kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm yasasında bu ihlallerin olacağına ilişkin emareler olduğu gerekçesiyle hukuka daha fazla sarılmak anayasaya daha fazla sarılmak adına biz de böyle bir nöbet başlattık. Bu nöbet 7 gün, yağmura, soğuğa rağmen sürdü. Bugün güçlü bir kalabalıkla buradayız. 452 bin Avcılarlı anayasasına sahip çıkıyor. Anayasa bizim için kıymetli, değerlidir. Tabi anayasayı darbe hükümlerinden, anti demokratik hükümlerden kurtarmak önemli. Ama başta ilk 4 madde ve hukukun üstünlüğünü ortaya koyacak savunacak, halkı, haklarını koruyacak daha özgürlükçü anayasayalar arzumuz ve hayalimiz. Bunu da gerçekleştirebilmek için var gücümüzle çalışacağız ve nöbete devam edeceğiz” dedi.

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