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Avcılar’da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 09:09 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Avcılar Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Avcılar’a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.
Avcılar’da günlerdir aralıksız devam eden dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ticari ve şahsi araçların araç dezenfeksiyonu da dahil edildi. Avcılar Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Araç dezenfekte noktası’nda ilçedeki ticari, özel veya resmi araçlar dezenfekte ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “İçinde bulunduğumuz süreci paniğe mahal vermeden ve ihmale yol açmadan disiplinli, titiz ve özenli bir çalışma performansıyla en iyi şekilde atlatacağız. Korona virüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren, Avcılar Belediyesi olarak bu virüse karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Hançerli, “Ben Avcılar Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarıma ilk günlerden itibaren yürüttükleri çok yoğun ve etkin bir çalışmaları için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğümüz, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğümüz çok etkin ve yaygın çalışmalar yürütüyor. Tüm müdürlüklerimiz bu süreçte çok aktif ve etkin rol aldılar. Bu çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı. Öte yandan araçları dezenfekte edilen araç sahipleri de hizmetten ötürü Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini belirtti.

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