Avcılar’da bir yılda 140 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar Belediyesi kentsel yenileme çalışmaları kapsamında 140 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin “en öncelikli meselemiz” dediği kentsel yenileme çalışmaları Avcılar’da hızla devam ediyor.

Hançerli göreve geldikten sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurarak ilçedeki yüz binlerce insanın hayatını etkileyen, ömrünü tamamlamış riskli binaların yıkılarak olası depreme karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışma başlatmıştı. Bir yıl önce başlayan çalışmalar sonucunda ilçedeki 140 binanın yıkımı belediye ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Hançerli, “Her geçen gün deprem gerçeğiyle yeniden yüzleşiyoruz. Hep söylediğim gibi 20 gün kaybedecek vaktimiz kalmadı. Depreme hazırlığın en temel ayağının güvenli ve dirençli konutların inşasından geçtiği bilinciyle hazırlıklarımızı büyük bir önem ve hızla sürdürüyoruz. Avcılar’ı daha yaşanabilir, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir bir şehir yapabilmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

