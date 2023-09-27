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Avcılar’da boğazı kesik köpek bulundu

27.09.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da, Firuzköy direksiyon eğitim alanında boğazı kesik köpek bulundu. Boğazı kesilerek öldürülen köpek ise belediye ekiplerince alındı.

Avcılar’da boğazı kesik köpek bulundu

Olay, dün Avcılar Firuzköy Mahallesi, direksiyon eğitim alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon eğitimi vermeye gelen ve köpeğe her gün yemek getiren Gözde Kabak, köpeğin hareketsiz yattığını gördü. Köpeğin yanına giden Kabak, köpeğin boğazının kesildiğini fark etti. Bunun üzerine belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından boğazı kesildiği belirlenen köpek alındı.

İlk defa burada böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyen Direksiyon Eğitmeni Necati Özgen, “Burada kedi ile köpeği kesmişler. Bu kadar olmaz, nedir bu? Bir kedi ile bir köpekten ne istiyorsunuz? Yapanlar Allah’ından bulsun” diye konuştu.

Köpeğin kesilmesine tepki gösteren Direksiyon Eğitmeni Gözde Kabak, “Sabah eğitim saatinde geldim, yemek veriyordum ona, her zamanki yerindeydi. Baktığım zaman cansızdı, uyuyor zannettim. Arkadaşlarıma sordum, maalesef görüntü hoş değildi. Önce afalladım, hiçbir şey yapamadım, kaldım. İnsanoğlunun hiçbir zaman bu kadar kötü olabileceğini hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Kedi de vardı arkadaşlarım görmüş, bıçakla mı testere ile mi ama hunharcaydı. Ne istiyorlar, ne istediler?” şeklinde konuştu.

Avcılar’da boğazı kesik köpek bulundu

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