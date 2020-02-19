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Avcılar’da Engelsiz Yaşam Merkezi yükseliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.02.2020 13:06 | Son Güncelleme

Avcılar Belediye Başkanı Av.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin adaylık dönemindeki projelerinden olan Engelsiz yaşam Merkezi’nin yapımına başlandı.
Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde yer alan merkez, engelli olan tüm vatandaşların ve ailelerinin yararlanabileceği her alanda donanımlı sosyal alan olarak hizmet verecek. Engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet alabilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, özellikle engelli çocukların rehabilite edilmesi, kaynaştırılması ve eğitilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.
Engelli çocuklarında kullanımına uygun standartlarda oyun grubu, salıncak ve tahterevalli ile spor yapabilme imkânı sağlayacak engelsiz fitness, el ve zihinsel becerileri ile sanatsal (müzik, resim) yeteneklerini geliştirmeye yönelik resim panoları, kabartma satranç takımları bulunan aktivite alanı, doğayla temasta bulunabilmeleri hobi bahçesi, eğitici ve öğretici masallar anlatan otomatik konuşan ağacın yer alacağı masal adası yer alıyor.
Bu proje ile engelli bireylerin ve kendilerine bakmakla yükümlü aile üyelerinin sosyal hayata aktif katılmalarını amaçladıklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Engellilik meselesi; bir eşitlik meselesi, hak meselesi, eşit yurttaşlık meselesidir. Bu anlayışla belediye başkanlığı görevini yürüttüğüm Avcılar’ı, tüm ön yargılardan uzak, her vatandaşın eşit şartlarda keyifle yaşadığı bir kente dönüştürmek için tüm gücümle çalışıyorum. Dolayısıyla Avcılar bizim yönetimimizde engellilerin haklarının gözetildiği, onların toplumsal hayata aktif biçimde katılacağı örnek bir ilçe olacak” dedi.

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