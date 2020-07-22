Avcılar’da iklim değişikliğine uyum zamanı

Avcılar Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım atarak, ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı’ hazırlama çalışmalarına başladı. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılar’ın karbon salımını 2024 yılına kadar yüzde 40 oranında düşürmeyi taahhüt etti.

Avcılar Belediyesi, ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yereldeki paydaşlarla birlikte, kentteki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması için çalışmalara başladı.

21 Temmuz günü, belediye meclis salonunda Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nün davetiyle, belediyenin tüm müdürlerinin hazır bulunduğu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, çalışmaya tam destek verilmesi yönünde talimat vererek, “2024 yılına geldiğimizde bu dünyaya hangi katkıları sunduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Gelecek kuşaklar için çok önemli bir adım attık. Bu çalışmayı çok önemsiyorum” dedi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Koordinasyonunda başlatılan “Avcılar İlçesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Planı Hazırlanması” projesi kapsamında; öncelikle sera gazı salım kaynakları belirlenerek toplanan veriler üzerinden kurumsal ve il ölçeğinde sera gazı envanteri hesaplanacak. Gerek yerel yönetimlerin gerekse de kent paydaşlarının kentin geleceğine yönelik olarak ortaya koyacakları, demografi, ekonomik ve sosyal gelişmeye ilişkin perspektiflerini temel alan bir ‘kentsel gelişme’ senaryo ya da senaryoları, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı - “SEEP” için baz teşkil edecek. Sonrasında “Eylem Planı”, azaltım seçeneklerini sıralayacak, bunların öncelikli olanlarının değerlendirildiği bir ‘azaltım senaryosu’ ortaya koyacak.

Avcılar Belediyesi, ilçenin risk ve kırılganlıklarını analiz ederek iklim değişikliğinin etkilerine karşı Avcılar’ın dirençliliğini arttırmak amacıyla İklim Değişikliğine Uyum Stratejisini aynı proje kapsamında hazırlamayı hedefliyor.