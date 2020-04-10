Avcılar’da “İyilik Kolileri” yola çıktı

Avcılar Belediyesi’nin “İyilik kolileri” adını verdiği erzak kolileri kapı kapı ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Avcılar Belediyesi’nin, korona virüs ile mücadelesi devam ediyor. Salgın nedeniyle geçimini sağlayamayan ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi desteği sürüyor. Toplum sağlığını korumak adına sürecin başından itibaren sağlık, sosyal, ekonomik alanlarda birçok çalışma yürüten Avcılar Belediyesi, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam etti.

Erzak desteği alacak vatandaşlar, belediyenin Çağrı Merkezi ve sosyal medya hesapları üzerinden alınan taleplerin ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerle belirleniyor. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; sadece 5 gün için de 6 bin erzak kolisi dağıtılması planlanıyor. Dağıtılacak kolilerin sayısı her hafta gelen başvurusu sayısına göre deşiyor.

İçinde makarna, kuru fasulye, pirinç, nohut, un, şeker, çay, bulgur, domates salçası, ayçiçeği yağı, zeytin, hazır çorba, tavuk bulyon, tuz, kahvaltılık, çikolata bulunan koliler kapı kapı gezilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Avcılar Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı erzak kolisi dağıtımında vatandaşların teşhir edilmemesine özellikle dikkat ediliyor. Konu ile ilgili açıklamasında Avcılar’da desteğe ihtiyacı olan her vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Meclis üyelerimizle birlikte erzak kolilerimizi dağıtmaya başladık. Asla yalnız değilsiniz. Bu süreci hep birlikte dayanışma ve sevgi ile aşacağız” dedi.

