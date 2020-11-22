YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar’da karantinadaki ailelere günde iki öğün yemek hizmeti

Avcılar’da karantinadaki ailelere günde iki öğün yemek hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Avcılar’da korona virüse yakalanarak evde karantinada olan vatandaşlara Avcılar Belediyesi tarafından günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor.

Avcılar’da korona virüse yakalanarak evde karantinada olan vatandaşlara Avcılar Belediyesi tarafından günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor. Yemekler ekipler tarafından bizzat evlere kadar götürülüyor.
Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevinde her gün ihtiyaç sahibi ailelere ve korona virüs teşhisi konulup karantinada bulunan yüzlerce kişiye öğlen ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor. Hijyen şartlarında aşevinde hazırlanıp paketlenen yemekler, koruyucu kıyafetli görevliler tarafından karantinadaki hastaların evlerine götürülüyor.
Aşevi sorumlusu Asiye Gönülcan, 580 vatandaşa yemek götürdüklerini ifade ederek, "Bu süreçte yemek yapamıyorlar, zor oluyor. Ağır atlatanlar var. Belediye Başkanımız Turan Hançerli sağ olsun bu konuda çok hassas. Zaten normalde de hizmet veriyoruz" dedi.
Aşevinde görevli Uğurcan Özdemir ise, kendilerine talepte bulunulması halinde yemek hizmeti verdiklerini söyleyerek, "Başkanımız sağ olsun bunlara herhangi bir tespit yapmadan direkt olarak yemeğimizi ulaştırıyoruz. Biz de bunlara vesile oluyoruz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.