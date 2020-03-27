YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar’da kentsel dönüşümde yıkım işlemlerine ‘korona’ düzenlemesi

Avcılar’da kentsel dönüşümde yıkım işlemlerine ‘korona’ düzenlemesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Avcılar’daki riskli yapıların yenilenmesi kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler ve 65 yaş ve üstü ilçe sakinleri de göz önüne alınarak eski binaların yıkımının saat 12.30’dan önce yapılmaması yönünde karar alındı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce yürütülen bina yenileme çalışmalarına saat düzenlemesi getirildi.

Avcılar’daki riskli yapıların yenilenmesi kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler ve 65 yaş ve üstü ilçe sakinleri de göz önüne alınarak eski binaların yıkımının saat 12.30’dan önce yapılmaması yönünde karar alındı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce yürütülen bina yenileme çalışmalarına saat düzenlemesi getirildi. Buna göre; uzaktan eğitim alan öğrenciler ve 65 yaş ve üstü ilçe sakinleri de göz önüne alınarak eski binaların yıkımının saat 12.30’dan önce yapılamayacak.
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin 6 ay süren çabaları sonucunda Avcılar’daki ömrünü tamamlamış yapıların sahiplerinin hak kaybına uğramadan, mevcut kat sayılarını koruyarak binalarını yenilemelerinin önü açıldı. İlgili kararın İBB Meclisi’nden geçmesinin hemen ardından yoğun kentsel yenilenme çalışmalarına başlayan Avcılar Belediyesi, korona virüs nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliğe gitme kararı aldı.
Avcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilenmesine izin verilen binalardaki yıkım çalışmalarını, korona virüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilerek öğrencilerin evlerinde televizyon veya bilgisayar başında ders gördüklerini göz önüne alarak, yeniden düzenledi. 65 yaş ve üstündeki ilçe sakinleri de göz önüne alınarak yapılan ’Korona virüs ayarlaması’ kapsamında eski binaların yıkımının saat 12.30’dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.
Müteahhit İlker Akıncı, "Korona virüs önlemleri kapsamında çocukların evde eğitim görmeleri ve yaşlıların dışarı çıkamadığı göz önüne alınarak saat 12.30’da yıkıma başladık. İBB ’den kabul edilen yeni düzenleme ile bina yine 6 kat yüksekliğinde 52 daire ve dükkanlardan oluşacak. 6 kat yapılacak. Normalde 4 günde bitecek yıkımı 1 haftada bitirdikten sonra yeni binayı 24 ay içerisinde tamamlayacağız" dedi. 4 kattan oluşan binanın da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yine saat 12.30 esas alınarak gerçekleştirilmeye başlandı. Caddenin araç trafiğine kapatılması ile kepçelerle başlatılan yıkım çalışmalarında çevrenin toz içerisinde kalmaması için arazözlerle su sıkıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Oyuncu Aslı Nimet Altaylar'a trafikte dayak!

Oyuncu Aslı Nimet Altaylar'a trafikte dayak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.