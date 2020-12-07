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Avcılar’da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Avcılar Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, mama ve barınma odaklarına mama bıraktı ve su kaplarını doldurdu.
Avcılar Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, salgın günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sokak hayvanlar için başta parklar olmak üzere ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu alanlara yiyecek bıraktı. Avcılar’ın, her canlının eşit şartlarda ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir kent olması için çalıştıklarını söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Koronavirüs sebebi ile dükkanların kapanması ve insanların sokaktan evlerine çekilmesi ile açlık sorunu yaşayan hayvanlar için beslenme noktalarımızı artırdık. Ekiplerimiz hayvan dostlarımızın beslenmesi ve bakımı konusunda ne gerekiyorsa yapıyorlar. Dostlarımızın daima yanında olacağız” sözlerine yer verdi.

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