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Avcılar’da korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Avcılar’da kaymakamlık koordinesinde kafe, restoran ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı açıklamasının ardından bugün 81 ilde korona virüs salgını önleme denetimleri sıklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Avcılar’da kaymakamlık koordinesinde kafe, restoran ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasının ardından bugün 81 ilde korona virüs salgını önleme denetimleri sıklaştırıldı. Avcılar’da yapılan denetimlere Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ve çok sayıda ekip katıldı. Yapılan denetimde, maske, mesafe ve hijyen kuralları uyarısında bulunuldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, denetimlerin her gün gerçekleştirildiği ifade ederek, “Mekanlarda tedbirlere uyuluyor. Arkadaşlarımız akşam saatlerinde de denetime devam edecekler. Mekanlarda maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını söylüyoruz” dedi.
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ise “Kişiler kendi sağlıkları için kendi tedbirlerini alırlarsa çok daha sağlıklı sonuç alırız. 3 basit kural var maske, mesafe ve özellikle el hijyenidir” diye konuştu.

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