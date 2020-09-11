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Avcılar’da parklar yenilenmeye devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, “Parklarımızı Yeniliyoruz” çalışmaları kapsamında ilçedeki tüm parklarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.Avcılar Belediyesi Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel, Yaşar Kemal, Halide Edip Adıvar, Leyla Gencer gibi birçok eser bırakan sanatçıların heykellerinin bulunduğu Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı’nda bakım onarım ve peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Avcılar Belediyesi, “Parklarımızı Yeniliyoruz” çalışmaları kapsamında ilçedeki tüm parklarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Avcılar Belediyesi Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel, Yaşar Kemal, Halide Edip Adıvar, Leyla Gencer gibi birçok eser bırakan sanatçıların heykellerinin bulunduğu Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı’nda bakım onarım ve peyzaj düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hava şartlarından dolayı yıpranan heykellerin temizlik ve bakım onarımı yapılırken, parkın peyzaj ve genel estetiği ile ilgili de iyileştirmeler yapıldı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Parklar, özellikle İstanbul gibi kalabalık nüfusa sahip bir şehirde halkın nefes alabilmesi ve sosyalleşebilmesi adına son derece büyük bir öneme sahiptir. Biz de bu nedenle parklarımızın temizliğini, estetiğini ve kullanılabilirliğini çok önemsiyoruz. Birbirinden değerli sanatçımızın heykelinin yer aldığı Erol Mumcu Kültür Sanat Parkımızı ilk günkü görünümüne kavuşturduk. Şimdi parkımız, kıymetli hemşehrilerimizi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyarete bekliyor” dedi.

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