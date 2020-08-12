Avcılar’da sağlık eğitimi ve spor bir arada

Avcılar Belediyesi sabah sporu için Ambarlı Sahili’ne gelen sporseverlere sağlıklı yaşam eğitimi verdi.

Avcılar Belediyesi “Spor Yap Zinde Kal” çağrısıyla spor ve sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Uzman eğitmen kadrosu ve her yaşa uygun hazırladığı spor programlarıyla ilçede yaşayanlara sporu sevdiren Avcılar Belediyesi, halkı sağlık konusunda bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Avcılarlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor ve seminerde vatandaşlar hem güne zinde başladı hem sağlıklarına ilişkin merak ettiklerini öğrendi.

Avcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve özel bir hastane iş birliği ile yapılan seminerde Spor Beslenme Eğitimi ve Sporcu Rehabilitasyon Egzersizleri yer aldı.

Beslenme ve diyetetik uzmanı Havva Kılınç, vatandaşları spor öncesi beslenme, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirecek besinler hakkında bilgilendirdi. Fizyoterapist Murat Çankaya ise iskelet ve kas siteminin nasıl korunacağı bilgilerini verdikten sonra vatandaşların akciğerlerini güçlendirecek egzersizler yaptırdı. Etkinlik, eğitimcilerin vatandaşların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkan Av. Turan Hançerli, “Sağlığı sürdürebilmek ve daha iyiye götürebilmek için yapılması gereken şeylerin başında kuşkusuz eğitim geliyor. Sağlığı olumlu yönde geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenleri, değerli hocalarımız sporsever hemşerilerimizle paylaşıyorlar. Avcılar halkı spor yapmayı seven bir halk. Başlattığımız spor etkinliklerimize ilgi yoğun ve bu bizi çok mutlu ediyor. Komşularımız hem güzel sahilin tadını çıkarıyor, hem de spor yaparak zinde kalıyor. Bunun yanı sıra bir de sağlığını nasıl koruyacağına dair alanında uzman eğitmenlerden eğitim alıyor” dedi.

