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Avcılar’da sağlık ve spor bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli: - "Başlattığımız spor etkinliklerimize ilgi yoğun ve bu bizi çok mutlu ediyor. Komşularımız hem güzel sahilin tadını çıkarıyor hem de spor yaparak zinde kalıyor” - Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç: - "Antrenman öncesinde yeterli ve dengeli beslenme, performansı önemli oranda etkiliyor ve spor öncesinde bir şeyler atıştırmak, daha fazla enerji kazanmaya ve kasları korumaya yardımcı oluyor"

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesi ve Medicana Avcılar Hastanesi’nin 11 Ağustos’ta, Avcılar Sahil alanında düzenlediği, pandemi sürecinin ilk sağlık ve spor buluşması Avcılar halkının katılımıyla gerçekleşti.

Medicana Avcılar Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte sosyal mesafe, maske kuralına dikkat edildi ve organizasyona Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Değirmenci, Avcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Kara katıldı.

Uzman eğitmen kadrosu ve her yaşa uygun hazırladığı spor programlarıyla ilçede yaşayanlara sporu sevdiren Medicana Avcılar Hastanesi ve Avcılar Belediyesi, halkı sağlık konusunda bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği spor ve seminerde vatandaşlar hem güne zinde başladı hem sağlıklarına ilişkin merak ettiklerini öğrendi.

Program zumba dersleri ile başladı. Ardından Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç spor öncesi ve sonrası beslenme, Kovid-19 döneminde beslenme hakkında bilgi verirken Uzman Fizyoterapist Murat Çankaya akciğeri güçlendirecek egzersizleri uygulamaya geçirdi. Etkinliğe katılanlara özel çekilişler gerçekleştirildi. Eğitimcilerin ve vatandaşların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

- Antrenman öncesi dengeli beslenme önemli

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyetisyen Havva Kılınç, antrenman öncesinde yeterli ve dengeli beslenmenin, performansı önemli oranda etkilediğini ve spor öncesinde bir şeyler atıştırmanın, daha fazla enerji kazanmaya ve kasları korumaya yardımcı olduğu ifade etti.

Kılınç, spor yapacak kişilerin öncesinde içerisinde karbonhidrat ve protein bulunan sağlıklı besinler tüketmesinin gerekebileceğini belirterek, “Çünkü aç karnına spor yapmak hem fazlaca yorgunluğa hem de baş dönmesine yol açabilir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli, ise sağlığı sürdürebilmek ve daha iyiye götürebilmek için yapılması gereken şeylerin başında kuşkusuz eğitimin geldiğini ifade etti.

Hançerli, sağlığı olumlu yönde geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenlerin hocalar tarafından sporsever hemşehriler ile paylaşıldığını anımsatarak, "Avcılar halkı spor yapmayı seven bir halk. Başlattığımız spor etkinliklerimize ilgi yoğun ve bu bizi çok mutlu ediyor. Komşularımız hem güzel sahilin tadını çıkarıyor, hem de spor yaparak zinde kalıyor. Bunun yanı sıra bir de sağlığını nasıl koruyacağına dair alanında uzman eğitmenlerden eğitim alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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