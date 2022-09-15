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Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

15.09.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 78 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan ekipler, evin balkonundan atılan cismi alan kişinin üst aramasında 200 lira karşılığında temin ettiği belirlenen 1 gram esrar buldu.

Adrese düzenlenen operasyonda O.A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 kilo 78 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A tutuklandı. Uyuşturucu satın alan kişi ise serbest bırakıldı.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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İstanbul Avcılar uyuşturucu operasyonu

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