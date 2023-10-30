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Avcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendi

30.10.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde etkinlikler düzenledi.

Avcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendi

Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen kortej ve ardından Hilmi Yarayıcı ve Can Gox konseri ile vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Avcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde saat 18.00’da kortej etkinliği düzenlendi. Firüzköy Yolu Caddesi’nden Marmara Caddesine kadar uzanan kortejde vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüdü. Yürüyüşe bando ve folklor grupları da katıldı. Korteje Avcılarlı vatandaşların yoğun ilgi gösterirken, yürüyüş sonrası Havuzlu Meydan’da Hilmi Yarayıcı ve Can Gox konseri başladı. Konsere Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli katılırken sahneye çıkan Başkan Hançerli, vatandaşlar ile birlikte “Memleketim” şarkısı ve İzmir Marşı’nı söyledi. Şarkılarını Avcılarlılar için söyleyen sanatçılar, vatandaşlara keyifli bir bayram yaşattı. Konser arasında Başkan Turan Hançerli sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

100. YILIN COŞKUSU TÜM AVCILAR’I SARDI

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Bugün 29 Ekim. Ay boyunca ve öncesinde başladığımız Cumhuriyet kutlamalarının sonu değil ama en büyüğü ve en önemlisi bugün gerçekleşti. Avcılar’da bugüne kadar tarihte yaşanmamış büyük bir kortejle yürüdük. Bir fener alayı oluşturduk. Konser alanında buluştuk. Onbinler var burada. Cumhuriyetin 100. yılının coşkusu tüm Avcılar’ı sardı. 452 bin Avcılarlı’yı sardı. İstanbul’da tek bir miting yapılsaydı yetmezdi. Onu alacak alan yoktu. Çünkü sadece Avcılar onbinlerle sokağa çıktı. İstanbul’un her bir ilçesinde benzer şeyler vardır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 100. yıla yaraşır bir etkinlik gerçekleştirdik. Ben de mutluyum ve gururluyum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına yaraşır bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

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