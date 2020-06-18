YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar’daki tarihi Kuruçeşme yıllar sonra suya kavuştu

Avcılar’daki tarihi Kuruçeşme yıllar sonra suya kavuştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Avcılar’da 16.

Avcılar’da 16. Yüzyıl’dan kalma, Osmanlı Dönemi’ne ait Kuruçeşme’nin temizlik ve bakımı yapılarak hizmete açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından “İstanbul’da suyu akmayan tarihi çeşme kalmayacak” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, su akmayan tarihi çeşmeler yeniden çalışır hale getiriliyor. Bu kapsamda Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır su akmayan tarihi Kuruçeşme’nin de temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak yeniden hizmete açıldı. Pandemi döneminde üzerine çeşitli yazılar yazılarak tahribata uğrayan çeşmenin üzerindeki yazılar silinerek eski görünümüne kavuşması sağlandı.
Tarihi çeşmede gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “2013 yılında Belediyemiz bünyesinde bulunan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından restorasyon projesi hazırlanan ve gerçekleştirilen, 16. Yüzyıl’ın ilk yarısına tarihlendiğini düşündüğümüz Osmanlı Dönemi’ne ait tarihi Kuruçeşme, ne yazık ki pandemi döneminde üzerine çeşitli yazılamalar yapılarak tahribata uğratılmıştı. Çeşmenin mevcut hali hakkında bilgilendirdiğimiz İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, kısa süre içerisinde, önleyici koruma basit bakım onarım ekiplerini göndererek tarihi çeşmenin bakım ve temizliğini gerçekleştirdi ve tarihi çeşmeyi eski kimliğine kavuşturdu. Avcılarımızın böylesine önemli bir kültürel değerinin tekrar hayata kazandırılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Hançerli, “Sayın Ekrem İmamoğlu bütün tarihi çeşmelerin suyunu akıtmak istediğini ifade etmiş ve bunu tüm İstanbul’da gerçekleştirmeye başladığı gibi Avcılar’da da hayata geçirdi. Talebimize kısa süre içerisinde karşılık vererek çeşmenin bakım ve temizliğinin gerçekleştirilmesini sağlayan, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Sayın Mahir Polat’a ve ekibine, gösterdikleri ilgi ve emek için teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.