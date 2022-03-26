Avcılar'daki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cem K. idaresindeki 34 AG 6337 plakalı otomobil, Avcılar D-100 Karayolu Küçükçekmece istikameti yan yolda sağ şeritte ilerlerken, Selçuk G. yönetimindeki 43 DD 845 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle Cem K. otomobiliyle yan yoldaki korkulukları aşıp D-100 Karayolu'na girerek Mustafa Erbakan O. idaresindeki 34 EAB 461 plakalı otomobil ve Mehmet Ali K. yönetimindeki 34 BNZ 396 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.



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