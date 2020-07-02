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Avcılardan anlamlı yarışma

YALOVA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 19 Temmuz Yalova’nın kurtuluşu Atıcılık Yarışmaları düzenleyecek.Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bitirim, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Avcılardan anlamlı yarışma

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 19 Temmuz Yalova’nın kurtuluşu Atıcılık Yarışmaları düzenleyecek.
Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bitirim, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ederek, Yarışmaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bitirim, Hersek Mahalle Muhtarı Vedat Gencabay ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.
15 Temmuz’da yapılacak olan müsabakalara Türkiye genelinden katılımın gerçekleşeceğini ifade eden Dernek Başkanı Bitirim, “Yarışmalarımız; trap atışı, tek kurşunla hedef atışı, tek kurşun pet şişe atışı, tabanca atışı, tavşan kağıt atışı olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek” dedi.
Yalova’da kurulan ilk dernek olma özelliğini taşıdıklarını ve 384 aktif üyelerinin bulunduğunu söyleyen Bitirim, “Biz avcı ve atıcılar, her daim vatanımızın ve milletimizin koruyucusuyuz” diye konuştu.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:11
Akşam
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Yatsı
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Yalova Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Kent Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Çınarcık Eczanesi
Cinarcik
Çakıl Eczanesi
Ciftlikkoy
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