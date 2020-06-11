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Avcılar’ın yolları yenileniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor.İlçe genelinde yolların konfor şartlarının korunabilmesi için amacıyla yürütülen çalışmalarla eskiyen ve bozulan yollar tamamen yenileniyor.

Avcılar Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor.
İlçe genelinde yolların konfor şartlarının korunabilmesi için amacıyla yürütülen çalışmalarla eskiyen ve bozulan yollar tamamen yenileniyor. Korona virüs döneminde de yoğun mesai harcayan ekipler yeni normale geçilmesi ile birlikte çalışmalarına hız verdi.
Ekipler çalışmalar kapsamında Cihangir Mahallesi’nde Meşrutiyet Caddesi, Osmanpaşa Caddesi, Mis Sokak ve Firuzköy Mahallesi’nde Kadir Özdemir Caddesi, Doğu Sokak asfalt serimlerini tamamlarken, Mezarlık üstü caddesi ve Güney sokaklarını asfaltlamaya hazır hale getirdi.
Yolların onarılması çalışmasına büyük önem verdiklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılarımızın yollarında bakım ve onarım çalışmalarını yenileyerek hemşehrilerimiz için hazır ve güvenli hale getiriyoruz. İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda asfalt serim işlemimizden önce, bozuk asfalt yüzey kazınarak, yağmursuyu ızgaraları ve yol eğilimlerini yeniden düzenliyor, çalışmalarımızla, yayaların ve sürücülerin ulaşım konforunu ve güvenliğini arttırıyoruz. İlçemizdeki çalışmalarından dolayı İBB ekiplerine ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

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