AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağında dereceye girenler belli oldu

Otomobil sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Bursa Otomobil Sporlar Kulübünün (BOSSEK) ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, Kumla Jandarma Karakolu-Şahintepe arasındaki 7 kilometrelik parkurda üç çıkış olarak koşuldu.

Gemlik Belediyesinin katkılarıyla organize edilen yarışlarda Kategori 1 ve 2'de 6'şar, Kategori 3'te 14 ve Kategori 4'te 8 olmak üzere 34 sporcu mücadele etti.

Kategori 1'de Citroen Saxo VTS ile Taner Oruç yarışı ilk sırada bitirdi. Peugeot 106 GTI ile Orkun Kuşçu ikinci, Citroen Saxo VTS ile Berat Berke Yavuz üçüncü oldu.

Kategori 2'de birinciliği Ford Fiesta R2 ile Burak Başlık, ikinciliği Fiat Palio Kit Car ile Sevcan Sarıoğlu, Kategori 3'te ise birinciliği Renault Clio R3 ile Murat Soyçapur, ikinciliği Ford Fiesta ST ile Murat Akın, üçüncülüğü Renault Sports Clio ile Bahadır Sevinç kazandı.

Kategori 4'te Mitsubishi Lancer EVO IX ile ilk sırada Emin Cem Yalın, ikinci sırada Ayhan Germinli, üçüncü sırada Erol Akbaş yer aldı.

Ulusal şampiyonanın en iyi tur zamanına ise Burak Başlık, Ford Fiesta R2 aracıyla ulaştı.

