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Avis, Echo Awards'ta bir kez daha "E-Ticaretin En İyisi" oldu

02.02.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak: - "İnovasyona yatırım yapmaya, müşterilerimize yenilikçi, kişiye özel hizmetler sunmaya ve sektörün gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye'nin araç kiralama markası Avis, bu yıl ikinci kez düzenlenen Echo Awards'ta bir kez daha sektöründe "E-Ticaretin En İyisi" oldu.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" sloganıyla müşterileriyle buluşan şirket, Türkiye'de en iyi müşteri deneyimi ve memnuniyetini yaşatmak hedefiyle 47 yıldır yenilikçi uygulamalara imza atıyor.

Avis, sektörde yaptığı çalışmalar, müşterisine sunduğu güven ve dijital hızdaki yüksek performansı ile bu sene ikincisi düzenlenen Echo Awards'ta geçen yıl olduğu gibi "Araç Kiralama" kategorisinde "E-Ticaretin En İyisi" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, Echo Awards'ta iki yıl üst üste ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma" vizyonuyla hareket eden Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Avis’in; kısa dönemli araç kiralama pazarında 47 yıldır liderliğini koruduğunu kaydetti.

Kaynak, "Kısa dönem araç kiralamada; günlük kiralama, 1 yıla kadar aylık kiralama, şoförlü araç kiralama, karavan kiralama, motosiklet kiralama gibi hizmetlerimizin yanı sıra elektrikli araç uygulamamız 'Avis Green' ve müşterilerimizin mobilite ihtiyaçlarına yönelik 'Avis Yanında' gibi pek çok ürün ve hizmet ile sektörün yarınını bugünden sunuyoruz. Avis olarak inovasyona yatırım yapmaya, müşterilerimize yenilikçi, kişiye özel hizmetler sunmaya ve sektörün gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı e-ticaret zirvesi olan ECHO (e-Commerce Head Or­ganization) Summit, e-ticaret alanında hizmet veren birçok yerli ve global markayı ağırladı.

Online zirveyi 20 binden fazla kişi takip etti. Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning’in, ECHO Summit’e özel yaptığı araştırma kapsamında 12 ilde dijital deneyim yaşayan tüketicilerle gerçekleştirilen online anket sonucu e-ticaretin en iyileri belirlendi. E-ticaret şirketleri; kullanıcı kolaylığı, satın alma kolaylığı ve hızı, içeriklerin uygun kategorilendirilmesi, satış sonrası hizmet, tasarım ve teknoloji uyumluluğu gibi 40 kategoride değerlendirildi. Jürisi halk olan ECHO Awards'ta e-ticaretin en iyileri nihai tüketicilerin değerlendirmeleri sonucunda belirleniyor.

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