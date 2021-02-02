Avis, Echo Awards'ta bir kez daha "E-Ticaretin En İyisi" oldu

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye'nin araç kiralama markası Avis, bu yıl ikinci kez düzenlenen Echo Awards'ta bir kez daha sektöründe "E-Ticaretin En İyisi" oldu.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" sloganıyla müşterileriyle buluşan şirket, Türkiye'de en iyi müşteri deneyimi ve memnuniyetini yaşatmak hedefiyle 47 yıldır yenilikçi uygulamalara imza atıyor.

Avis, sektörde yaptığı çalışmalar, müşterisine sunduğu güven ve dijital hızdaki yüksek performansı ile bu sene ikincisi düzenlenen Echo Awards'ta geçen yıl olduğu gibi "Araç Kiralama" kategorisinde "E-Ticaretin En İyisi" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, Echo Awards'ta iki yıl üst üste ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma" vizyonuyla hareket eden Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Avis’in; kısa dönemli araç kiralama pazarında 47 yıldır liderliğini koruduğunu kaydetti.