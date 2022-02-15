YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avis Filo sektördeki liderliğini sürdürüyor

Avis Filo sektördeki liderliğini sürdürüyor

15.02.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avis Filo sektördeki liderliğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Müşteri memnuniyeti alanında art arda ödüller alan Avis Filo, 35 bin araçlık filosuyla 2022’ye de operasyonel araç kiralama sektörünün lideri konumunda başladı.

Araç kiralama markası Avis Filo açıklamasına göre, şirket, sektördeki liderliğini sürdürüyor. Otokoç Otomotiv çatısı altında 42 yıldır hizmet veren Avis Filo, müşteri deneyimi ve hizmet mükemmeliyetine yönelik adımlarıyla pazardaki liderliğini pekiştirirken, operasyonel araç kiralama sektöründe öne çıkıyor.

Avis Filo, bugün itibarıyla aktif büyüklüğü, araç parkı ve yeni araç yatırımı ile ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor. 100 adetlik bir araç parkıyla başlayan Avis Filo, halihazırda 35 bin araçlık filosuyla sektörünün en büyük operasyonel araç kiralama markası konumunda. Hizmet mükemmeliyetine yönelik kurum vizyonuyla hareket eden Avis Filo, ticari araç kiralamada da üstün hizmet kalitesini ve başarısını müşterileriyle buluşturuyor.

Sektörde ve müşteride oluşan talepleri karşılama noktasında her zaman yetkin olan Avis Filo geçen yıl yaklaşık 800 ticari araç kiralama gerçekleştirdi. Operasyonlarında sağladığı mükemmellik anlayışı, araç parkına sunduğu düzenli bakım ve pek çok noktada geniş hizmet yelpazesiyle çözüm sağlayan Avis Filo müşteri memnuniyetinde öne çıkıyor.

Açıklamaya göre, 2021 yılına yönelik B2B Excellence Awards kapsamında "B2B Memnuniyette Mükemmellik Kategorisi"nde öne çıkan Avis Filo, "Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortaklarını" belirlemeye yönelik olarak 2 bin 927 işletmeyle görüşülerek 19 farklı kategoride gerçekleştirilen değerlendirmede aynı zamanda bu sene Büyük Ödül’ün de sahibi oldu. Avis Filo, 2020 yılında da B2B Excellence Awards kapsamında "Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı" ödülünü kazanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındıManisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındıSakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:23
İkindi
16:16
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.