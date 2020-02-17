Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Bolu’da tarım arazilerine zarar veren 4 yaban domuzu avlayan köylüler, öldürdükleri hayvanları kepçeye asarak köy meydanında sergilediler.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Çukur köyünde bulunan tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarını avlamak için köyde yaşayan vatandaşlar arasından 7 kişilik avcı ekibi kuruldu. Mahsullerine zarar veren yaban domuzlarını avlamak için ormana giden köylüler, karşılarına çıkan 4 yaban domuzunu öldürdü. Avcılar öldürdükleri yaban domuzlarını kepçe yardımıyla köye getirerek diğer köylülerin de görmesi için kepçeye asarak sergiledi. Köylüler daha sonra avladıkları 4 yaban domuzunun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına paylaştı.

