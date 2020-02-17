YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

BOLU HABERLERİ  | 17.02.2020 12:57 | Son Güncelleme

Bolu’da tarım arazilerine zarar veren 4 yaban domuzu avlayan köylüler, öldürdükleri hayvanları kepçeye asarak köy meydanında sergilediler.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Çukur köyünde bulunan tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarını avlamak için köyde yaşayan vatandaşlar arasından 7 kişilik avcı ekibi kuruldu.

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Bolu’da tarım arazilerine zarar veren 4 yaban domuzu avlayan köylüler, öldürdükleri hayvanları kepçeye asarak köy meydanında sergilediler.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Çukur köyünde bulunan tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarını avlamak için köyde yaşayan vatandaşlar arasından 7 kişilik avcı ekibi kuruldu. Mahsullerine zarar veren yaban domuzlarını avlamak için ormana giden köylüler, karşılarına çıkan 4 yaban domuzunu öldürdü. Avcılar öldürdükleri yaban domuzlarını kepçe yardımıyla köye getirerek diğer köylülerin de görmesi için kepçeye asarak sergiledi. Köylüler daha sonra avladıkları 4 yaban domuzunun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Bolu Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
13:13
İkindi
16:07
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Bolu Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Aylin Eczanesi
Merkez
Selen Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Ligden düşecek kadar kötü değiliz"

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Ligden düşecek kadar kötü değiliz"

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Kartalkaya yarıyıl tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Uyuşturucunun Yerini Söyleyen 2 Sanığa 'etkin Pişmanlık' Indirimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.